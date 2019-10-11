أخبار مصر | اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية تهنئ رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية تهنئ رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية رئيس الوزاء الإثيوبي آبي أحمد، وذلك بمناسبة فوزه بجائزة نوبل للسلام هذا العام، تقديرا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع إريتريا.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، تقديرها لجميع الجهود التي من شأنها إنهاء الصراعات ونشر ثقافة التعايش والسلام في جميع أنحاء العالم، معربة عن تطلعها في أن تسهم الجوائز العالمية الداعمة لقيم التسامح والتعايش في تشجيع الجميع على العمل الجاد لتوفير مناخ آمن للعيش المشترك بين مختلف الشعوب والثقافات.

هذا وتطالب وثيقة الأخوة الإنسانية، التي أعلنها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان فبراير الماضي، قادة العالم وصناع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي بالعمل جديًا على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام والعمل علي إيقاف سيل الدماء البريئة، ووقف ما يشهده العالم حاليًا من حروب وصراعات.