أخبار مصر | قيادات الأوقاف تضع حجر الأساس لمسجد الوادي المقدس الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادات الأوقاف تضع حجر الأساس لمسجد الوادي المقدس الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت قيادات وزارة الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حجر الأساس لمسجد ”الوادي المقدس الكبير” (التجلي ) بسانت كاترين ــ جنوب سيناء، بحضور الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والشيخ جلال محمد شريف مدير الدعوة، وبعض من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.



ومن المقرر أن يكون المسجد أحد معالم المدينة وبما يتناسب مع مكانتها الروحية والتاريخية وما يتم بها من تنمية عمرانية، وسيكون مجمعًا إسلاميًا يضم مدرسة علمية ومدرسة قرآنية وفصول محو أمية ودار مناسبات ومكتبة دينية في خدمة المدينة وقاصديها من مصر ومختلف دول العالم.



يأتي ذلك انطلاقًا من رسالة الأوقاف الدعوية، وفي ضوء الاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وفي أرض التجلي حيث كلم الله (عز وجل ) موسى تكليما وفي أرض السلام أرض سيناء المباركة.