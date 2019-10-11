أخبار مصر | المشاركون بملتقى الأديان يدعون وسائل الإعلام لنشر صورهم وانطباعاتهم عن سانت كاترين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشاركون بملتقى الأديان يدعون وسائل الإعلام لنشر صورهم وانطباعاتهم عن سانت كاترين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجمع المشاركون بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان في نسخته الخامسة، اليوم الجمعة، بسانت كاترين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة ٧ وزراء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورئيس الملتقى، على ضرورة قيام وسائل الإعلام والشباب بتوصيل الصورة الحقيقية والجميلة عن مدينة سانت كاترين التي تتميز بمعالم طبيعية ودينية لا يوجد لها مثيل بالعالم، وذلك من خلال المحطات الفضائية والحرائق والسوشيال ميديا.

وكان قد عقد اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مؤتمرا صحفيا بدير سانت كاترين بمشاركة وزراء الهجرة والتنمية المحلية والأوقاف والثقافة والرياضة على هامش احتفالات ملتقى الأديان.

ودعا اللواء خالد فودة وسائل الإعلام إلى نقل الرسائل الحقيقية عن مصر وجمالها.

قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ان هناك أنشطة متنوعة كل عام تلو الآخر بمدينة سانت كاترين واعلنت عن إقامة حفل فني من وزارة الثقافة ودعت الحضور لزيارة استراحة الرئيس أنور السادات بوادي الراحة.

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أما وزير الشباب اشرف صبحي عبر عن سعادته بزيارة سانت كاترين وأكد ان هذه الزيارة تركت لديه انطباع بوجود لوحة ربانية على أرض مصر وهو المكان الوحيد الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالي والمكان الذي كلم فيه الله سيدنا موسى على ارض مصر.

ودعا الإعلام والشباب إلى نقل هذه الرسائل للعالم كله حتى يعرف عراقة وجمال هذا المكان بسانت كاترين، معلنا وزير الشباب عن افتتاح ملعبين بدير سانت كاترين.

ومن جانبه أوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ما يحويه دير سانت كاترين من مخطوطات تاريخية وفي مساحة مائة متر ملتقى يجمع الثلاثة أديان وهذه روح الحب والتسامح في مصر.

ووجه الوزير الشكر لجهود اللواء أركان حرب خالد فودة، مؤكدا انه يتم كل عام دراسة احتياجات المدينة ونعمل على تجميلها وكذلك دعم الاستقرار الأمني، وحاليا توجد مدينة خضراء لكافة الرياضات المختلفة هنا.

