أخبار مصر | العالمية لخريجي الأزهر: مجابهة الشائعة بالعلم وغرس مكارم الأخلاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العالمية لخريجي الأزهر: مجابهة الشائعة بالعلم وغرس مكارم الأخلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالبحيرة بالتعاون مع مكتبة نادي ضباط الشرطة بدمنهور التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ندوة بعنوان محاربة الأفكار المتطرفة ومجابهة الشائعات وذلك بمدرسة الفنية بنات بدار المعلمات بدمنهور.



وتحدث الدكتور تامر خضر مدرس التفسير بكلية الدراسات الاسلاميه بنين جامعة الأزهر بالقاهرة وعضو مجلس إدارة فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالبحيرة عن قيمة العلم وأضرار الجهل وكيف يستخدم خفافيش الظلام عقل الجاهل لبث السموم فيها.



وأكمل: يجب ألا نتناقل مالا نعرف ولا نتقول على الناس افتراء ووجوب السؤال عن حقائق الأمور والاستفسار من المصادر الموثوقة ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) فأكبر النار من مستصغر الشرر.



وتحدث عن كيفية انتشار وعلام تعتمد وكيف نعمل بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)حت لا نكون أبواقا لترديدها وذلك عن طريق التمسك بالخلق الكريم. وتحدث عن كيفية انتشار وعلام تعتمد وكيف نعمل بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)حت لا نكون أبواقا لترديدها وذلك عن طريق التمسك بالخلق الكريم. وذكر حادثة الإفك وكيف تأذى رسولنا الكريم من الشائعة فحتى الأنبياء والمرسلين لم يسلموا من براثن الشائعات وهم من هم وخطورة استخدام الشائعة في فت عضد المصلحين والحد من مظاهر التقدم والدليل على اثر الشائعة ما أثير من شائعة وفاة الرسول في غزوة أحد والتي أطلقت كي تحطم معنويات المسلمين وكانت أحد اسباب الهزيمة الغير مباشرة.



واختتم خضر حديثه بدور الأزهر الشريف وذراعها الطولى المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف في مكافحة الأفكار المتطرفة ومجابهة العقول المتحجرة والقلوب الخربة وتنمية الروح الوطنية من خلال الإسلام الوسطي الذي يحض على التضحية والفداء من أجل وطننا مصر الحبيبة كذلك تبرز المنظمة روح الإخاء والمحبة بين عنصري مصر مسلميها وأقباطها لنكون صفا واحدا أمام أعدائنا ويدا واحدة في بناء مصر.