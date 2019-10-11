أخبار مصر | عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإثيوبي "تطورات جديدة عن سد النهضة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإثيوبي "تطورات جديدة عن سد النهضة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء أبى أحمد، أعرب عن شكره وتقديره إلى الرئيس السيسى ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام.

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ومن جانبه، كرر الرئيس تهنئته لأبى أحمد على الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال عن التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

وأضاف راضى، أن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية تجاوز أى معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة سعيًا للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، وفى إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.