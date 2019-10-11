أخبار مصر | غلق صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجتة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن إغلاق صناديق الاقتراع، في تمام الخامسة مساءً، وعدم قبول أي من الناخبين من ساعته ووقته، من المتواجدين خارج اللجان، على أن يبدأ الفرز فورًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، أعلنت في التاسعة صباحًا، فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساء اليوم الجمعة.

وحددت النقابة 27 مقرا للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك مقرا فى عاصمة كل محافظة، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، باللجان الفرعية.

ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء نحو 293 ألفا و588 طبيبًا، بينما يبلغ عدد الوفيات نحو 18 ألفًا و550 طبيبًا، وعدد المقيدين بالمعاش نحو 157 ألفًا و177 طبيبًا.

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وتجرى الانتخابات اليوم الجمعة 11 أكتوبر، وذلك وفقًا للمادة 44 من قانون النقابة، والتي تنص على إجراء الانتخابات في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.

وتجرى عمليات التصويت والفرز تحت إشراف قضائي، من خلال مشاركة 56 مستشارًا من النيابة الإدارية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عمليات التصويت في مقرات اللجان في المحافظات، على أن تعلن نتائج النقابات الفرعية في نفس اليوم، إلا أن النقابة العامة سيتم إعلانها رسميًا فور وصول كشوفات نتائج المحافظات إلى اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، والذي قد يستغرق يومين بعد انتهاء الفرز.

ويتنافس على منصب نقيب عام الأطباء، خلفًا للدكتور حسين خيري، النقيب العام الحالي، 16 مرشحًا، على رأسهم النقيب الحالي الدكتور حسين خيري الذي ترشح للمرة الثانية، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة، والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، والدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب ونقيب الأطباء بمحافظة الجيزة، والدكتور أحمد رؤوف أستاذ طب الأعصاب للأطفال.

وشملت قائمة المرشحين على مقعد النقيب أيضًا كلًا من: الدكتور أبوالمجد الهواري، والدكتور أحمد شوشة، والدكتورة أمنية إبراهيم، والدكتور صلاح سالم، والدكتور علي كامل، والدكتور محسن عمادالدين سالم، والدكتور محمد سالم، والدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد شوكت الأخضر، والدكتور محمد عبدالعاطي، والدكتور معتصم شريف، والدكتور هشام فتحي.