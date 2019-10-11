أخبار مصر | أمن الطيران الكندي يشيد بمستوى الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الطيران الكندي يشيد بمستوى الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

راجع وفد من إدارة أمن الطيران الكندي، الإجراءات الأمنية على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى تورونتو، مشيدا بمستوى الإجراءات الأمنية المتبعة من مجموعة مصر للطيران لتأمين رحلات تورونتو، وشرطة ميناء القاهرة الجوى دون إبداء أي ملاحظات.

جاء ذلك بعد تفقد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة، وكذلك التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والطائرات والبضائع خصوصًا المغادرة إلى كندا.

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كم أشاد الوفد، بأداء العاملين بمصر للطيران، والتزامهم بتطبيق كافة المعايير الدولية التأمينية المطبقة والمعمول بها على مستوى العالم ومدى تعاونهم مع الوفد الكندي خلال جولته التفقدية بمطار القاهرة.

في سياق متصل، صرح الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن الشركة استضافت للمرة الأولي اجتماعات لجنة الشحن الجوي بإتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA.

حيث تلعب شركة مصرللطيران للشحن الجوي دور محوري ورئيسي في تبادل المعلومات بين شركات الطيران الأعضاء في الإتحاد فيما يخص المستجدات في مجال النقل الجوي في قارة أفريقيا وتساهم بشكل فعال في تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لترسيخ التعاون بين الشركات الاعضاء وتفعيل دور الاتحاد في القارة الأفريقية لمواجهة التحديات والمنافسة في مجال صناعة النقل الجوي علي المستوي العالمي، وذلك تحت مظلة الدور الريادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية بالقارة الأفريقية.