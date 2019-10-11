مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. إنذار على يد محضر لرئيس النواب وسقوط 48 تاجر مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. إنذار على يد محضر لرئيس النواب وسقوط 48 تاجر مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

بأسلوب كسر الباب.. سقوط عصابة سرقة المساكن في إمبابة



واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة. واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة. إنذار على يد محضر لرئيس مجلس النواب



استعجلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي الخاص بطفلة البالغة من العمر 5 سنوات، والتي تعرضت للتحرش الجنسي على أيدى عامل بمنطقة أوسيم، فيما طالبت النيابة التحريات حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.