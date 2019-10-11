شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء بني سويف في الدقائق الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت نسبة التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء بني سويف، والتي تعقد بمقر النقابة بكورنيش النيل بمدينة بني سويف.

وتشهد الدقائق الأخيرة قبل غلق باب التصويت إقبال كبير من الناخبين أعضاء الجمعية العمومية.

وتواجد في النقابة عدد من المرشحين على مقعد النقيب، والذين وقفوا يتابعون تنظيم أعمال الدعاية الانتخابية، وإجراءات سير العملية الانتخابية مع بدء التصويت، حيث انتشرت لافتات الدعاية الانتخابية، وعدد من مؤيدي المرشحين حول مقر النقابة، بالإضافة إلى بعض الموظفين المكلفين بتوجيه الناخبين لأماكن لجان التصويت حسب فئاتهم.

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وكانت الساعات الأولى من التصويت شهدت انخفاضا وإقبال ضعيف من قبل أعضاء الجمعية العمومية على التصويت قبل أن يتوافد أعضاء النقابة عقب صلاة الجمعة.

ويخوض الانتخابات 4 مرشحين على مقعد النقيب الفرعي للمحافظة حيث يتنافس كل من الأطباء: أحمد الشرقاوي النقيب الحالي، وأحمد أبوخضرة «الأمين الحالي للنقابة»، وعلاء أبوخضرة، ومصطفى هارون، وكيل النقابة الأسبق، على أن يختار عضو الجمعية العمومية مرشح واحد فقط.

وعلى مقعد فوق 15 عاما، يتنافس كل من الأطباء: أحمد خفاجى، وجمال ميشيل، ومحمد يحيى، ومصطفى هارون، وهاني همام، على أن يختار عضو الجمعية العمومية اثنين فقط من المرشحين.

وعلى مقعد تحت السن يتنافس كل من أيمن هنداوي، ريهام نجاح موسى، شريف هاشم، محمد شعبان عبد العليم، محمود معوض، وهاني أحمد، على أن يختار عضو الجمعية العمومية اثنين فقط من المرشحين.