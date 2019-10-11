غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى للأطباء وبدء عمليات الفرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، منذ قليل، غلق باب التصويت بالانتخابات علي مستوى الجمهورية، وبدء عمليات فرز الأصوات. Advertisements ومن المقرر أن تعلن المحافظات المؤشرات الأولية للنتائج، وإعلانها رسميا خلال يومين، من قبل اللجنة العامة ، ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء، 16 مرشحا، بجانب 4 قوائم رئيسية، هى: هم: "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء".

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