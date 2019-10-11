شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لموسم الشتاء.. الانتهاء من تطهير 7 مصارف بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة بأعمال التطهير للمصارف بالمحافظة استعداداً لموسم الشتاء، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بكافة الجهات التنفيذية المعنية لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة.

وأنهت الإدارة تطهير ومتابعة جاهزية مصرف ادكو الرئيسى من بدايته وحتى المصب بطول 39 كم لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، وأعمال تطهير مصرفي الشماسمة والجدية العمومى بزمام هندسه صرف رشيد، وتطهير وتسليك وصيانة تغطية مصرف الوسطانى العمومى بزمام هندسة صرف ادكو، وكذا تطهير وتجريف مصرف حوض الزعفران (ب) مع نقل الناتج خارج الكتل السكنية بمعدات التشغيل الذاتى.

تطهير المصارف بالبحيرة

تطهير المصارف بالبحيرة

وقامت الإدارة أيضًا بتطهير مصرف ماركو بزمام هندسة صرف كفر الدوار، وتنفيذ حائط رأسى من الدبش على مصرف اللوية البر الأيسر بالمحمودية، والمرور الميدانى على محطة زرقون والنطاق أمام المحطة لمتابعة مناسيب المحطة وحالة النطاق. وشدد المحافظ على متابعة كافة المعدات والأجهزة الخاصة والتأكد من كفاءتها وعملها وإجراء الصيانة اللازمة لها وتدريب العاملين بجميع الجهات لمواجهة أي ظروف طارئة قد تحدث نتيجة للأمطار أو السيول المحتملة.