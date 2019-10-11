شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وآبي أحمد يؤكدان أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب أبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، الجمعة، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمصر على تهنئته بفوزه بجائزة نوبل للسلام.

من جانبه، كرر الرئيس تهنئته لأبي أحمد على الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال عن التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

وتضمن الاتصال التأكيد على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، سعيًا للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.