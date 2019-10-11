شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يفتتحون استراحة السادات بسانت كاترين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برفقته الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الجمعة، استراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام بوادي الراحة بسانت كاترين، بعد قيام وزارة الثقافة بتطويرها وصيانتها.

وشملت استراحة السادات، مكتبه، وغرفة نومه، وصوره بوادي الراحة، ومقتنياته الشخصية، وهدايا البدو له، وتم تعليق صوره داخل الاستراحة بعد تجديدها مع الحفاظ على أصلها ولونها، حيث كانت الاستراحة من الأخشاب وطلائها بورق حائط. وعمت الفرحة أبناء مدينة سانت كاترين لافتتاح استراحة السادات أمام الزوار في الذكرى الـ٤٦ لنصر أكتوبر المجيد.

وكانت استراحة الرئيس الراحل السادات تعرضت للإهمال على مدار ٣٧ سنة، والتى كان يعتكف فيها السادات في العشر الأواخر من رمضان ويختم القرآن الكريم بها.



افتتاح متحف وإستراحة الرئيس السادات بوادى الراحة بسانت كاترين‎

افتتاح متحف وإستراحة الرئيس السادات بوادى الراحة بسانت كاترين‎

افتتاح متحف وإستراحة الرئيس السادات بوادى الراحة بسانت كاترين‎