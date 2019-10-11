شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف إقبال الأطباء على الانتخابات في الساعة الأخيرة قبل غلق اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مقر دار الحكمة المخصص لتصويت أطباء نقابة القاهرة الفرعية، بانتخابات التجديد النصفى للنقابة، إقبالا ضعيفا من أعضاء الجمعية العمومية، في الساعة الأخيرة من التصويت في الانتخابات، حيث قلت أعداد الأطباء الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن اللجان الانتخابية ستغلق أبوابها في تمام الخامسة من مساء اليوم، على أن يسمح للأعضاء المتواجدين في مقر النقابة بالإدلاء بأصواتهم.

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ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد بالزكية في محافظات كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، وأسيوط، و143 مرشحا على مقعد عضو النقابة الفرعية فوق السن من بينهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان، و128 مرشح لعضوية الفرعية تحت السن، بينهم 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والوادي الجديد.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب، و12 مقعدا، منها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية (3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

وكانت النقابة أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء، من يوم الخميس 10 أكتوبر إلى السبت 12 أكتوبر، على أن يكون آخر يوم عمل هو الأربعاء 9 أكتوبر، وذلك بسبب انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة يوم الجمعة 11 أكتوبر، على أن تعاود النقابة نشاطها صباح الأحد 13 أكتوبر.