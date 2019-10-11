شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان الانتخابية بنقابة الأطباء تواصل استقبال الناخبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمر توافد الأطباء على اللجان الانتخابية بدار الحكمة، ونادي الأطباء بالبحر الأعظم، للتصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، وتواصلت طوابير الناخبين والتي بدأت مع فتح اللجان في التاسعة صباحا.

وشهدت إحدى اللجان مشادة بين إحدى الناخبات والموظفين القائمين على عملية التصويت بدار الحكمة، حيث أصرت الناخبة على الإدلاء بصوتها أثناء فترة توقف اللجنة عن العمل لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أن وقف التصويت خلال المدة المحددة له مخالفة للقانون واللائحة، وتم السماح لها بالإدلاء بصوتها.

وتحدث بعض الأطباء، لـ«المصري اليوم»، عن أمنياتهم من المجلس الجديد، وجاء على رأسها توفير الحماية للأطباء من الاعتداءات، بوجود امن في المستشفيات.

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وقال الدكتور باسل وجدي، أحد الناخبين، إن مطلبه الوحيد هو توفير الحماية للأطباء من الاعتداءات المتكررة في المستشفيات. فيما أكد الدكتور عمرو أحمد أنه يريد مجلس نقابة يتمكن من حفظ كرامة الطبيب أثناء أداء عمله، وتعديل أوضاع الطبيب المادية.

وذكر الدكتور أحمد علي أن تأمين المستشفيات، وتحسين أوضاع الأطباء والطاقم الطبي ماديا وإداريا، والعمل على تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى بتوفير المستلزمات داخل المستشفيات، هي أهم مطالبه وكافة الأطباء.

ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد بالزكية في محافظات كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، وأسيوط، و143 مرشح على مقعد عضو النقابة الفرعية فوق السن من بينهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان، و128 مرشح لعضوية الفرعية تحت السن، بينهم 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والوادي الجديد.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب، و12 مقعد، منهم 6 مقاعد على مستوى الجمهورية (3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

وكانت النقابة أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء، من يوم الخميس 10 اكتوبر إلى السبت 12 أكتوبر، على أن يكون اخر يوم عمل هو الاربعاء 9 أكتوبر، وذلك بسبب انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة يوم الجمعة 11 أكتوبر، على ان تعاود النقابة نشاطها صباح الأحد 13 أكتوبر.