شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي كهنة ورهبان إيبارشية باريس وشمال فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، بكهنة ورهبان إيبارشية باريس وشمال فرنسا بمقر المطرانية في منطقة درافي، وألقى كلمة روحية عن التكريس والخدمة.

شارك في الاجتماع من أحبار الكنيسة إلى جنب الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا جِبْرِيل أسقف النمسا، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا وچنيڤ، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

تأتي زيارة البابا لفرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.