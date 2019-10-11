شكرا لقرائتكم خبر عن "أبى أحمد" يشكر السيسى على تهنئته بـ "نوبل " ويتفقان على تجاوز معوقات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة ، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد" ، أعرب عن شكره وتقديره للرئيس ولمصر على التهنئة بفوزه بجائزة نوبل للسلام.
وقال السفير بسام راضى، إن رئيس الوزراء ابي احمد أعرب عن شكره وتقديره للرئيس ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام ، ومن جانبه، كرر الرئيس تهنئته لأبي احمد علي الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال عن التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.
وتضمن الاتصال التأكيد علي أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة ، سعيا للتوصل الي اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "أبى أحمد" يشكر السيسى على تهنئته بـ "نوبل " ويتفقان على تجاوز معوقات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.