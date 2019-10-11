شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..كردية بعد العدوان التركى على شمال سوريا : "يلعن أبو أردوغان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت سيدة كردية فى شمال شرق سوريا، الجمعة، قوات جيش الاحتلال التركى والمليشيات الداعمة لأنقرة فى غزوها على قرى وبلدات شمال شرق سوريا.

وبحسب فيديو نشرته قناة "الغد" عبر حسابها على "تويتر"، هاجمت سيدة كردية أردوغان وحكومته بعد القصف التركي على حي مدني بالقامشلي فى شمال سوريا، قائلة "يلعن أبو أردوغان .. يلعن أبو الدولة التركية والأمريكية .. يلعن كل الدول الداعمة لأردوغان".

ويواصل جيش الاحتلال التركي والعناصر المسلحة الداعمة له لليوم الثالث على التوالى استهداف منازل المدنيين السوريين فى شمال شرق سوريا، ما أدى لنزوح عدد كبير من المدنيين فى المناطق التى تتعرض لقصف جوى ومدفعى عشوائى.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، مقتل 262 عنصرا من قوات جيش الاحتلال التركى والفصائل الداعمة له، وذلك خلال محاولات الأتراك التقدم لاحتلال شمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.

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قال المكتب الإعلامى لقوات سوريا الديقراطية إن 22 مقاتلا استشهدوا من قواتها فى المواجهات، مشيرا إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء سيتم توثيقهم رسميا عبر المؤسسات ذات الصلة.

ونجحت قوات سوريا الديمقراطية فى صد الهجمات التى يقودها جيش الاحتلال التركى فى عدة محاور، وتمكنت من تدمير دبابة وناقلة جنود تركية على محور تل فندر.

وتعرضت مدينتا عامودا والقامشلى المكتظتين بالسكان لأعنف قصف عشوائي بالمدفعية والقذائف وبشكل عشوائي استهدفت الأحياء والشوارع، ما أدى لسقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء.

استهدف جيش الاحتلال التركي كلا من رأس العين ، تل أبيض، عين العرب، الدرباسية، في محاولة التوغل البري بغية احتلال هذه المدن، فيما تعرضت قرى كولتب ،آشمة ، تل فندر، اليابسة، وغيرها من القرى لمئات القذائف والغارات.

كانت الطائرات الحربية والمدفعية التركية قصفت لليوم الثالث أهدافا تابعة للمقاتلين الأكراد في هجوم أسفر عن مقتل المئات وأجبر عشرات الآلاف على الفرار.