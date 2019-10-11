"سانا": قتلى وجرحى فى انفجار سيارة مفخخة فى مدينة القامشلى السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين في انفجار سيارة مفخخة في القامشلي.
وقالت الوكالة السورية ، إن سيارة مفخخة انفجرت في شارع منير حبيب أمام مطعم الأومري بالقامشلي أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع عدد من الجرحى.
يأتى ذلك بالتزامن مع قصف جوى ومدفعى ينفذه جيش الاحتلال التركى على عدد من القرى والبلدات السورية شمال شرق سوريا.
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