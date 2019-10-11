شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى مهاجما أردوغان: مجرم حرب ورئيس عصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر الكاتب السعودى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هو مجرم حرب، ورئيس عصابة، ويمتهن الإتجار بالبشر، يحكم تركيا بعقلية رئيس العصابة، مجرم تلطخت يده بدماء السوريين فى شمال سوريا، يمتهن الإتجار بالبشر بالمتاجرة بقضية اللاجئين السوريين لتحقيق مكاسب سياسية . Advertisements وقال خالد الزعتر فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": ياليت ممن يحاول أن يصنع من أردوغان بطل ، وأن يلمع صورته القبيحة ، ان يستحي على وجهه ويصمت. وتابع خالد الزعتر: أردوغان مجرم حرب تلطخت يده بدماء السوريين ، ويتاجر ليلاً ونهاراً بقضية السوريين ويهدد الدول الأوروبية لتحقيق مكاسب سياسية.

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