من "الماراثون الانتخابي".. 4 مطالب لشباب الأطباء من المجلس الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

تصوير - هاني رجب:

تعددت مطالب شباب الأطباء الذين شاركوا في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، اليوم الجمعة.

وشهدت عملية التصويت في الانتخابات، إقبالًا كثيفًا على اللجان المخصصة للتصويت بمقر دار الحكمة بالقاهرة.

ومن أبرز المطالب التي ينادي بها شباب الأطباء الذين حرصوا على المشاركة بالانتخابات، إعادة النظر في ملف الأجور بالتنسيق مع الحكومة، والتمسك بحماية الأطباء أثناء ممارسة عملهم ضد الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية بالمستشفيات.

الرواتب والحماية

قال الدكتور عمرو أحمد، أحد أطباء مستشفى حلوان، إن زيادة رواتب الأطباء ستظل الشغل الشاغل للجميع خلال الفترة القادمة، مطالبا النقيب الجديد بالاهتمام بهذا الملف بشكل خاص.

وإلى جانب ذلك، أشار إلى أن تأمين المستشفيات أيضا من الأمور المهمة التي يجب أن تكون على رأس أولويات المجلس الجديد، قائلًا: "ياما قاسينا من الموضوع دا في المستشفيات".

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وأيّد الدكتور بيشوي راغب، طبيب بمستشفى قصر العيني، زميله، قائلًا: إن أبرز مطالبه من النقيب القادم تتمثل في زيادة حماية الأطباء، خاصة في أقسام الطوارىء، وتغليظ عقوبة التعدي على الطبيب أثناء تأدية عمله.

وأضاف أنه يأمل في أن يشعر الأطباء بالأمان أثناء تأدية عملهم، موضحًا أن التعليم المستمر للأطباء لتحسين مستواهم شئ مهم ومطلوب دعمه من المجلس القادم.

وبرر "راغب" انخفاض نسبة مشاركة شباب الأطباء في الانتخابات، بانشغالهم في أعمالهم خلال فترة النهار.

وقال الدكتور نزيه رمضان، الأستاذ بكلية طب الأطفال بقصر العيني، إن مطالب الأطباء عامة وجيل الشباب بشكل خاص، تتلخص في توفير مناخ مناسب للعمل، خالٍ من التهديد والاعتداءات، ويكفل لهم حقوقهم، إضافة إلى مرتبات عادلة، وفرص جيدة للتدريب.

وأضاف: "مينفعش لما أجي أسجل ماجستير، أدفع فلوس كتير، مقابل التدريب الجيد، فبالتالي، يكون المناخ غير مناسب"

تحسين منظومة الصحة

وطالب الدكتور عبدالمنعم جبر، طبيب بمستشفى الحسين الجامعي، بتحسين الأحوال الاجتماعية والمادية للأطباء الشباب، مضيفا أنه يتمنى تشكيل نقابة قوية تحقق مطالب جموع الأطباء.

وأضاف لمصراوي، أنه يطالب المجلس القادم بتحسين منظومة الصحة في مصر، وتحسين أوضاع الأطباء المادية وزيادة رواتبهم، متابعا: "أوضاع الأطباء غير مرضية اجتماعيا أو ماديا أو عمليا".