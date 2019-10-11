مصدر يكشف تفاصيل برنامج مدحت شلبي على "القاهرة والناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف مصدر بقناة القاهرة والناس، عن التعاقد مع الإعلامي مدحت شلبي لتقديم برنامجه الرياضي "مساء الأنوار" على القناة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال المصدر لمصراوي، الجمعة، إن إدارة القناة اتفقت بالفعل مع "شلبي" ووقعت عقود انضمامه للقناة، وطلب أن يظل البرنامجه باسم "مساء الأنوار".

وأوضح أنه من المقرر أن يكون البرنامج لمدة 5 أيام أسبوعياً، ويذاع عقب برنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، والذي تم تبكير موعده بعد إضافة برنامج مدحت شلبي للخريطة البرامجية.

وأضاف المصدر: "البرنامج يغطي بالتحليل كل مباريات الدوري العام والبطولات المحلية وكذلك المنتخب الوطني، وهناك محاولات لبدء انطلاقه قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم 19 أكتوبر المقبل".