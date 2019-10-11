"عايزة طفل بـ 2600 جنيه".. حبس سيدة حاولت شراء طفل حديث الولادة من مستشفى سيد جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود سعيد:

أمرت نيابة باب الشعرية بحبس ربة منزل لاتهامها بمحاولة شراء طفل من مستشفى سيد جلال بالقاهرة، عن طريق عرض مبلغ مالي على إحدى الممرضات من أجل لتسهيل عملية الشراء.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت سيدة حاولت شراء طفل من داخل مستشفى بـ 2600 جنيها لخلافاتها مع طليقها على مبلغ 300 ألف جنيه وإنجاب طفل.

ورد اتصال تليفوني للرائد محمد وداد، معاون أول مباحث قسم شرطة باب الشعرية من أمن مستشفى سيد جلال للنساء والتوليد الكائنة بدائرة القسم يفيد بحضور سيدة ترغب في شراء طفل حديث الولادة من داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى محل عمله مقابل مبلغ مالي.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهمة.

انتقل النقباء محمد رشدي ومصطفى أبو زيد ومحمد رائد ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطها وتبين انها تدعي "غ.م" ربة منزل وبمناقشتها أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، اعترفت بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه وقررت بوجود خلافات بينها وبين طليقها؛ حيث قام بالنصب عليها واستولى منها على مبالغ مالية ورفض إعادة المبلغ المالي لها، إلا بعد تأكده من إنجابها طفل منه فقامت بإيهامه بأنها حامل؛ وعلى إثر ذلك قام طليقها باقتراض مبلغ مالي 300.000 جنية من أحد البنوك لتقديمه لها عقب ولادتها فحضرت إلى المستشفى لشراء الطفل وعرض مبلغ 2600 جنيه على إحدى الممرضات بالمستشفى لتسهيل عملية الشراء وتقديمه لطليقها حتى تتحصل على المبلغ المالي المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، واللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.