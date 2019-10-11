داخل 9 مصانع.. ضبط 420 طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الأدمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الري والصرف ونهر النيل.
وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن في مجال ضبط قضايا مستلزمات الإنتاج الزراعي عن ضبط 5 مصانع، ومخزنين لإنتاج وتخزين الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية بإجمالي مضبوطات بلغت (2265,500 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية والمواد الخام المستخدمة في التصنيع لكونها مغشوشة، مقلدة، بدون ترخيص، منسوب إنتاجها لشركات وهمية.
وأثمرت الجهود في مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة عن ضبط (4 مصانع لإنتاج المواد الغذائية) بإجمالي مضبوطات بلغت ( 417,700 طن مواد غذائية من منتجات الألبان والحاصلات الزراعية "مخللات" ومواد خام "ملح طعام" يستخدم في التصنيع) غير صالحة للاستهلاك الآدمي – مجهولة المصدر- منتهية الصلاحية- بدون بيانات.
وضُبط في مجال حماية البيئة والصحة العامة 7 منشآت صناعية مختلفة الأنشطة لمخالفتها عن عدم وجود (سجل المواد والمخلفات الخطرة، تأمين للمنشأة ضد مخاطر الحرائق، مهمات الوقاية للعاملين، سجل الحالة البيئية) وعدم التخلص الغير آمن من المخلفات الصلبة والسائلة ومزاولة النشاط بدون ترخيص.
ضبط (45) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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