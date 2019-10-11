القبض على المتهمين بسرقة مصنع في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على المتهمين بسرقة مصنع بمنطقة 15 مايو.

وردت معلومات للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مقص كهربائي خاص بتصنيع الملابس للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

انتقل الرواد أحمد الحسيني ومحمد يحيى وأحمد إبراهيم، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط "أحمد"، ترزي وبحوزته مقص كهربائي مجهول المصدر.

Advertisements

وبمواجهته أمام العميد شريف فيصل، مفتش المباحث، أقر بتحصله على المقص المضبوط من حسام عامل سابق بمصنع كائن بالمنطقة الصناعية دائرة القسم بقصد التصرف فيه بالبيع وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته أمام العميد علاء بشندي، مدير العمليات، اعترف بارتكابه واقعة سرقة عدد 3 مقص كهربائي بأسلوب التسلق من داخل المصنع محل عمله السابق.

تم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد 2 مقص كهربائي المستولى عليهما

باستدعاء أسامة محمد مدير امن بالمصنع ومقيم دائرة القسم تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وقرر بعدم اكتشافه واقعة السرقة بعد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، والعميد بدوي هاشم، مأمور قسم ١٥ مايو إلى النيابة العامة.