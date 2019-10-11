ضبط مقاول هارب من غرامات بـ 3 ملايين جنيه في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مقاول هارب من دفع قرابة 3 ملايين جنيه غرامات بالشرابية.

تمكن المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، والنقباء حسام أيمن وعلي سلطان وعمر الداوودي وإسلام فهمي، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المدعو "جميل.م" مقاول ومقيم حارة محمد عثمان، دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في حكمي حبس جزئي "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت اثنان مليون وتسعمائة واحد وخمسون ألف، تسعمائة وخمسون جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد أحمد صفوت، مأمور قسم شرطة الشرابية، إلى النيابة العامة.