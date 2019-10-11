"عصابة دعاء وبسنت".. ضبط تشكيل عصابي تخصص في نشل رواد البنوك بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، من ضبط سيدتين كونا عصابة تخصصت في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة حال خروجهم من البنوك ومكاتب الصرافة.

أثناء مرور المقدم مجدي عرفة، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، والرواد محمد حجازي ومصطفى قاسم وأحمد التهامي، ضباط مباحث القسم، أمام بنك مصر بميدان السبع عمارات دائرة القسم اشتبه في سيدتين حال تواجدهما أمام البنك المشار إليه باستيقافها لاذت إحداهما بالفرار وتمكن من ضبط "دعاء.ع" ربة منزل و"بسنت.ا" ربة منزل.

Advertisements

وبمناقشتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، عن سبب تواجدهما بمحل الضبط اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة حال خروجهم من البنوك ومكاتب الصرافة.

وبتطوير مناقشتهما أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث؛ للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفتا بارتكاب عدد 7 حوادث بذات الأسلوب على النحو التالي سرقه مبلغ مالي 37400 جنية من داخل حقيبة يد "ز.م" بالمعاش ومقيمة عزبة شنودة دائرة قسم شرطة عين شمس، سرقة مبلغ مالي 38500 جنية من داخل حقيبة يد "س.م" ربة منزل، سرقة مبلغ مالي 50000 جنية من "ص.ش" صاحب مكتب توريدات و المحرر بشأنها المحضر، سرقة مبلغ مالي 14000 جنية من "ص.ع" مدير شركة والمحرر بشأنها المحضر رقم 4506 لسنة 2019م جنح القسم، سرقه أسورة ذهبية من "ع.ا" ربة منزل وسرقه أسورة ذهبية من "س.ح" ربة منزل، سرقه مبلغ مالي 50000 جنية من "ا ف" وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية باستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المتهمتان واتهموهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الاصلية وأحالها اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعميد هاني الاعصر، مأمور قسم مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.