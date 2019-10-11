مصر | تعدى عليها جنسيا.. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة هتك عرض طفلة أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعدى عليها جنسيا.. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة هتك عرض طفلة أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي الخاص بطفلة البالغة من العمر 5 سنوات، والتي تعرضت للتحرش الجنسي على أيدى عامل بمنطقة أوسيم، فيما طالبت النيابة التحريات حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت قررت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس المتهم بهتك عرض الطفلة وتحرش بيها جنسيًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

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وجاءت بالتحقيقات الأولية، أن المتهم ويدعى "أحمد" في عقده الثالث من عمره استدرج الطفلة وتحرش بها، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من قسم شرطة أوسيم، بهتك عامل لعرض طفلة، وأفادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن "ياسر، ٣٠ سنة"، سباك توجه لقسم شرطة أوسيم وبرفقته طفلته ٥ سنوات لتضرره من "أحمد، ٣٢ سنة، عامل، وأفاد مقدم البلاغ أن جاره المقيم بذات العقار استدرج طفلته وتحرش بابنته.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.