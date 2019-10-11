مصر | حبس تشكيل عصابي في سرقة الشقق السكانية بإمبابة

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أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بإمبابة، مكون من 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما اعترفوا بسرقة 9 شقق، فيما طالبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام 4 عناصر إجرامية سبق إتهام 2 منهم في 4 قضايا متنوعة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب كسر باب الشقة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة وجه بالتحري حول المعلومات الواردة، وتأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم، وتمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم من اقتيادهم إلى ديوان القسم.