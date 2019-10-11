مصر | ضبط مسن هارب من أحكام إجمالي غرامتها 2 مليون في الشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسن هارب من أحكام إجمالي غرامتها 2 مليون في الشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المدعو جميل م ا 60 سنة مقاول ومقيم حارة محمد عثمان دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 حكم حبس جزئي " مباني " بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت إثنان مليون وتسعمائة واحد وخمسون ألف، تسعمائة وخمسون جنيه.

وجاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.