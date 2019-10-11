مصر | ضبط عامل لسرقته 3 مقص كهربائي من داخل مصنع في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل لسرقته 3 مقص كهربائي من داخل مصنع في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا وتنفيذا لبنود تلك الخطة وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو مفادها قيام احد الأشخاص بعرض مقص كهربائي خاص بتصنيع الملابس للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.



وانتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط المدعو احمد ح م 38 سنة ترزى ومقيم ـ دائرة القسم وبحوزته مقص كهربائي "مجهول المصدر".



وبمواجهته أقر بتحصله على المقص المضبوط من المدعو حسام ا م 38 سنة عامل سابق بمصنع كائن بالمنطقة الصناعية ـ دائرة القسم ومقيم بذات الدائرة.. والسابق اتهامه فى القضية رقم 2271 لسنة 1998م 15 مايو "ضرب" بقصد التصرف فيه بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة سرقة عدد 3 مقص كهربائى باسلوب " التسلق " من داخل المصنع محل عمله السابق، تم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد 2 مقص كهربائي المستولى عليهما.

وباستدعاء المدعو أسامة محمد احمد الليثى سن 39 مدير امن بالمصنع ومقيم ـ دائرة القسم تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وقرر بعدم اكتشافه واقعة السرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.