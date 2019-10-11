مصر | ضبط عاطل هارب من سجن 3 سنوات خلال أحداث يناير بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل هارب من سجن 3 سنوات خلال أحداث يناير بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا وتنفيذًا لبنود تلك الخطة.

فلقد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادها أن المدعو عمرو ج ر 28 سنة عاطل ومقيم شارع وسط البلد ـ عرب الحصن، دائرة القسم والهارب من سجن ابي زعبل خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 195403431 لسنة 2009م جنايات المطرية " سرقة" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات يتردد على منطقة سكنه.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه والقاء القبض عليه، وبمواجهته بالواقعة المنسوبة اليه اقر بها.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية قبلة على النيابة العامة.