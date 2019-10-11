مصر | ضبط سيدتين لارتكابهما 7 حوادث سرقة أمام البنوك بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيدتين لارتكابهما 7 حوادث سرقة أمام البنوك بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سرقه مبلغ مالي 37400 جنية من داخل حقيبة يد المدعوة ز م م 62 سنة بالمعاش ومقيمة عزبة شنودة ـ دائرة قسم شرطة عين شمس والمحرر بشأنها المحضر رقم 7649 لسنة 2019م جنح القسم.
سرقه مبلغ مالي 38500 جنية من داخل حقيبة يد المدعوة س.م.ع 61 سنة ربة منزل ومقيمة حارة احمد عبادة ـ دائرة قسم شرطة الزيتون والمحرر بشأنها المحضر رقم 8742 لسنة 2019م جنح القسم.
سرقه مبلغ مالي 50000 جنية من المدعو ص ش ص 40 سنة صاحب مكتب توريدات ومقيم شارع الشهيد محمود عفيفي ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 4172 لسنة 2019م جنح القسم.
سرقه مبلغ مالي 14000 جنية من المدعو ص ع ا 60 سنة مدير شركة ومقيم مساكن العبد ـ دائرة قسم شرطة السلام اول والمحرر بشأنها المحضررقم 4506 لسنة 2019م جنح القسم.
سرقه أسورة ذهبية من المدعوة ع أ ر 33 سنة ربة منزل ومقيمة شارع إسماعيل المازنى ـ دائرة قسم شرطة النزهة والمحرر بشأنها المحضر رقم 5256 لسنة 2019م جنح القسم.
سرقه أسورة ذهبية من المدعوة س ح ا 40 سنة ربة منزل ومقيمة شارع بني عقل ـ دائرة قسم شرطة الزيتون والمحرر بشأنها المحضر رقم 7941 لسنة 2019.
سرقه مبلغ مالي 50000 جنية من المدعو ا ف م 21 سنة طالب ومقيم شارع الثورة ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 5149 لسنة 2019م جنح القسم.
وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمتين واتهموهما بالسرقة.
وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الاصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.