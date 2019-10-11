مصر | بأسلوب كسر الباب.. سقوط عصابة سرقة المساكن في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب كسر الباب.. سقوط عصابة سرقة المساكن في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام 4 عناصر إجرامية سبق إتهام 2 منهم في 4 قضايا متنوعة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب كسر باب الشقة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة وجه بالتحري حول المعلومات الواردة، وتأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم، وتمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم من اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإرتكاب 9 وقائع سرقة مساكن، وأرشدوا عن أماكن تصريف متحصلات وقائع السرقة، وتم ضبطها لدى عميلهم، وبعرض المسروقات على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.