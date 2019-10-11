أخبار مصر | طفلة من ذوي الاحتياجات تتولى منصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طفلة من ذوي الاحتياجات تتولى منصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الطفلة مريم محسن والتى تبلغ من العمر 15 عاما من ذوى الإعاقات البصرية، في إطار مبادرة فتيات في أدوار قيادية التي أطلقتها منظمة بلان انترناشيونال.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، والذى حددته الأمم المتحدة فى الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

وقالت"العشماوي" إن الإحتفال باليوم العالمي للفتاة هو يوم من أجل أن نتكاتف جميعًا لحماية حقوق الفتيات ودعم حقوقهن في المزيد من الفرص في حياة أفضل، وزيادة الوعي بمفاهيم المساواة بين الجنسين وتقليل الفجوة النوعية، ومن أجل دعم حقوقهن الأساسية فى كافة المجالات خاصة في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية من العنف، والممارسات الضارة التي تلحق بهن كزواج الأطفال وختان الإناث.

ومن جانبها أعربت الطفلة مريم محسن عن سعادتها بالتجربة، والتى تولت فيها منصب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة لمدة يوم، مؤكدة أنه من اولى أولوياتها هو دعم حقوق المراهقين والعمل على نشر قصص نجاحهم في الإعلام لتشجيعهم على المزيد من تحقيق النجاحات ولدعم أقرانهم أيضا.

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وأضافت مريم حسن أن دعم الأسرة والأم من خلال نشر المعلومات الصحيحة عن حقوق الطفل أو نبذ الممارسات الضارة للفتيات هو أمر هام، لأن الأسرة هي الكيان الرئيسي لحماية حقوق الأطفال، مشيرة إلي أنها ستولي اهتمام خاص بالأطفال من ذوي الإعاقة، من خلال تنفيذ العديد الأنشطة التي تدعم حقوقهم في حياة أفضل.

وأشادت بوجود ألية خاصة بالأطفال متاحة لهم على مدار اليوم للاستماع لهم ولشكواهم وهي خط نجدة الطفل 16000، مشيرة إلى امكانية الوصول الى كافة الحالات التي ترد على الخط الساخن لتحقيق الحماية والمصلحة الفضلى لهم.

وفي نهاية اللقاء أعربت الدكتورة عزة العشماوي عن بالغ سعادتها وفخرها بنموذج للبنت المصرية التي طالما تتحدى الصعاب دائما للوصول الى نجاحات مبهرة، مشيرة الى أن مصر لديها العديد من نماذج الفتيات المشرفة، مؤكدة أن المجلس يقدم كامل الدعم من أجل تمكين الفتيات قائلة" إن المجلس أطلق مبادرة دوّي والتي هدفها الأساسي هو الاستماع لكل أصوات بناتنا في جميع انحاء مصر".