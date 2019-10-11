أخبار مصر | وزيرا الإنتاج الحربي والرياضة يناقشان مستجدات تنفيذ المشروعات المشتركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الإنتاج الحربي والرياضة يناقشان مستجدات تنفيذ المشروعات المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير اﻹنتاج الحربي بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة سير الأعمال المشتركة والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات حتى الآن، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

تم خلال اللقاء مناقشة مشروعات توريد النجيل الصناعى بالملاعب والاستادات الرياضية، وتم الإشارة إلى ضرورة التوسع فى إنتاج النجيل الصناعى الخاص بالمنتجعات والحدائق (Land scape) فى ظل الطلب المتزايد له والتوسع مستقبلًا لإنتاج كرات الألعاب المختلفة والدراجات الهوائية، كما تم مناقشة إمكانية مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى تنفيذ المشروع الرياضى القومى تحت شعار "دراجة لكل مواطن" والتى تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومى للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.