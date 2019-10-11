أخبار مصر | "هل أزمة سد النهضة ضمنها؟".. السيسي يتحدث عن إنهاء الخلافات بعد منح نوبل لإثيوبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هل أزمة سد النهضة ضمنها؟".. السيسي يتحدث عن إنهاء الخلافات بعد منح نوبل لإثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفتح رئيسا لجمهورية مصر العربية ورئيسا للاتحاد الأفريقي بالتهنئة إلى آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا بعد منحه جائزة نوبل للسلام لعام 2019.

وأشار "السيسي"، على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، الجمعةـ، إلى إمكانية إنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الأفريقية بعد فوز إثيوبيا بجازة نوبل للسلام وهي أرفع جائزة تمنح في العالم.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، قد أشار إلى أنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا من أجل مناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، والتي وصلت إلى طريقا مسدود أعلنتها مصر صريحة فشل في المفاوضات والتي تعتبر الخلاف الأبرز في القارة السمراء.

وكتب السيسي، على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".

واليوم كتب الرئيس السيسي تدوينة جديدة خص بها التهنئة للرئيس الإثيوبي قائلاً: أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الأثيوبى وللشعب الأثيوبى الشقيق لحصول السيد/ أبي أحمد - رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام، مؤكدا أن فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دومًا للسلام والساعية لتحقيق الإستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة.