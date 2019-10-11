شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتلقي تقريرًا من «المساحة» حول مشروعات «كارت الفلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، من المهندس على منوفي، رئيس هيئة المساحة، تقريرًا مفصلًا عن الموقف التنفيذي للبروتوكولات والمشروعات القومية التي تتولى الهيئة تنفيذها مع العديد من الوزارات طبقا للخطة الإستراتيجية للدولة المصرية.

وقال «منوفي»، في تصريحات صحفية الجمعة، أن مشروع الحيز العمراني بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 مليون جنيه، قد تم الانتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لعدد 439 قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة خلال الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل إلى 14218 قرية وكفر وعدد 131 مدينة..

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وأضاف أن بروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) الموقع مع وزارة الزراعة بتكلفة 10 مليون جنيه، والذي يهدف إلى إنتاج خرائط رقمية في عدد 6 محافظات بغرض التحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي باستخدام ما يسمى بكارت الفلاح بين السادة أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها حيث تم نهو العمل وإطلاق الكارت وبدأ العمل في الأربع محافظات المتبقية من المرحلة الأولى وهي محافظات البحيرة- الشرقية- سوهاج- أسيوط.

وبالنسبة لبروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة 12 مليون جنيه، تم تسليم 25 منطقة أوقاف بنسبة تنفيذ 100%، وجاري الاتفاق على طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف 92 مجلد يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها وكذلك جاري التحضير لدورات تدريبية للعاملين بالأوقاف.

وتشترك لجنة من هيئة المساحة في تطوير نظام معلومات أراضي هيئة الأوقاف. وأوضح «منوفي» أن المشروع القومي للطرق 2030، الذي يتم بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري وجهاز مشروعات التعمير والهيئة العامة للطرق بتكلفة حوالي 115 مليون جنيه، تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأربعة محاور ( محاور قوص- نقادة وسمالوط ودراو وديروط …..لربط شرق النيل بغربه)، وقدّرت تعويضاتها بحوالي مليار جنيه، وكذلك طرق (روض الفرج و30 يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمي الدولي ووادي النطرون العلمين)، حيث تم صرف تعويضات 311 مليون جنيه لهذه الطرق، خلال فترة التقرير ليصل ما تم صرفه مبلغ حوالي 3.3 مليار جنيه من إجمالي 4 مليار جنيه تقريبًا بنسبة صرف حوالي 83%.