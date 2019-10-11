شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والبحثي مع السفير البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خـالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، جيفرى آدامز السفير البريطاني بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين البلدين، وزيادة المنح الدراسية في برنامج نيوتن مشرفة، وزيادة الأبحاث المشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية والتبادل العلمي والاستفادة من الخبرات المشتركة، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات البريطانية في المجالات التعليمية والبحثية.

Advertisements

وقال عبدالغفار، أن الدولة حريصة على الانفتاح على العالم، والاستفادة من التخصصات الجديدة العالمية، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء أفرع لجامعات عالمية بمصر يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ويعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن توفير فرص تعليم عالٍ بمواصفات عالمية داخل مصر يساهم في تحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وخلال اللقاء، بحث الجانبان زيادة أعداد المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى استعراض أنشطة المركز الثقافي البريطاني والمراكز الأخرى التابعة له لتدريس اللغة الانجليزية للمصريين.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني على استمرار التعاون بين مصر وبريطانيا في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، موجهاً الدعوة للوزير للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم بلندن والمقرر عقده خلال الفترة من 19-22 يناير 2020، بمشاركة وزراء التعليم بمختلف دول العالم، وممثلين ومندوبين وخبراء في مجال التعليم؛ لمناقشة قضايا التعليم والتحديات المشتركة بين الدول في مجال التعليم، بمشاركة حوالى 95 دولة على مستوى العالم.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، واليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني، وسحر خميس رئيس البرامج والتعليم في المجلس الثقافي البريطاني بمصر.