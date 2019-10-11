شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة» تبدأ في العلمين الجديدة بـ 3 كليات للأكاديمية العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة هو أول مشروع وكيان علمي يعمل في المدينة الجديدة التي تعد أحد أهم مدن الجيل الرابع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، أمس الاول، تزامنا مع بدء الدراسة بـ 3 كليات هي «طب الأسنان والصيدلة والذكاء الاصطناعي» وذلك ضمن المرحلة الأولي لتشغيل الفرع.

وأوضح عبدالغفار، أن هناك أكثر من 430 طالباً وطالبة بدأوا الدراسة في الفرع الجديد، موضحا أنه تم توفير كافة سبل الراحة لهم لمساعدتهم على التحصيل العلمى والدراسى بداية من الانتقالات والسكن وحتى قاعات التدريس ومراكز العصف الذهنى.

وأشار إلى أن الفرع الجديد للأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة تبلغ مساحته 62 فداناً يضم 34 مبنى تشمل مباني «الكليات، الإقامة، المبنى الرئيسي، مركز الإبداع، المكتبة، الكافيتريات».

ولفت عبدالغفار، إلى أن الفرع الجديد من المقرر أن يستوعب نحو 10 آلاف طالبا وطالبة مع بدء الدراسة بـ 8 كليات أخرى منها «الهندسة، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، اللوجيستيات والنقل الدولى، الإدارة والتكنولوجيا، اللغات، الإعلام، الاستزراع المائى».

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وحول استراتيجية العمل داخل الأكاديمية، قال عبدالغفار، أن يتم الاعتماد على الجودة والتميز من خلال أهداف ورؤية واضحة قوامها رفع كفاءة العمل الأكاديمى بما يتوافق مع التقدم‎ ‎العلمي‎ ‎وثورة‎ ‎تكنولوجيا‎ ‎المعلومات‎ ‎والاتصالات‎ ‎التي‎ ‎يشهدها‎ ‎العالم، منوها إلى وجود 1400 عضو هيئة تدريس بالفرع الجديد.

‎ وأوضح أن فرع الأكاديمية من المقرر أن يصبح أحد عناصر استدامة الحياة بمدينة العلمين الجديدة، قائلا: «لابد أن نفتخر بفرع الأكاديمية الجديد، لأنه أول مشروع يعمل في مدينة العلمين.. ويعد نقطة مضيئة قائمة على بناء الإنسان على أرض العلمين».

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية، أن الأكاديمية بفرعها الجديد باتت أول كيان علمي يتخذ خطوة الانتقال لإقامة حياة كاملة في مدينة العلمين الجديدة لتحقيق حلم القيادة السياسية وحلم مصر في إقامة مدينة مستدامة على ساحل البحر المتوسط.

وقال «عبدالغفار» إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تسعى دائما لأداء مهمتها الأساسية كمنارة للمعرفة في عالمنا العربي حيث مثلت أحد أهم وأبرز المعالم الهامة الناجحة في مجال العمل العربي المشترك، وذلك منذ تأسيسها في عام 1972.

وأشار إلى أن الدور الأساسي للأكاديمية يقوم على المساهمة في بناء القدرات بالدول العربية عن طريق التعليم والتدريب وتجهيز الكوادر الوطنية التي تؤهل لبناء المجتمعات العربية، فضلا عن تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات وإجراء البحوث في المجالات العلمية التي تتميز بها.

ووجه رئيس الأكاديمية العربية الشكر لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز العلمين الجديدة، لجهودهم ودعمهم للأكادية العربية بمدينة العلمين الجديدة.