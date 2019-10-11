شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم وكبدة مجمدة وأسماك منتهية الصلاحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية تموين الشرقية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المجازر والمخابز بمركز ومدينة منيا القمح لإحكام الرقابة على البيع والشراء، وذلك في إطار الحملات التموينية والتفتيشية على الأنشطة التجارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير المحضر رقم 1496جنح أ د ط ضد «م. ج» صاحب محل جزارة للذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على 22 كيلو جراما، والمحضر رقم 1497جنح أ د ط ضد «س. ع» صاحب محل جزارة للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 6 كيلو جرامات والمحضر 1488جنح أ د ط ضد «ع . ا» صاحب محل جزارة للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 5 كيلو جرامات.

كما تم تحرير المحضر رقم 1488جنح أ د ط ضد «ع. ا» صاحب ثلاجة مجمدات وتم التحفظ على 20 كيلو كبدة و15كيلو أسماك منتهية الصلاحية والمحضر رقم 1500جنح أ د ط ضد «س. ك» صاحب محل أسماك لبيعه أسماكا منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 25 كيلو جراما، كما تحرر المحضر رقم 1493جنح أ د ط ضد «س. ع» صاحب مخبز بلدى بمنيا القمح والاستيلاء على ٣٥ ألفا و٥٥٩ خبزا بلديا- خاص الكارت الذهبي، كما تم تحرير تقارير ضد المخابز المخالفة لعدم التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية.