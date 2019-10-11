توافد كثيف للأطباء للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد لجان انتخابات التجديد النصفى للاطباء، استمرار توافد كثيف من الأطباء للتصويت بالانتخابات، لانتخاب النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.
وقالت الدكتورة نجوي الشافعى، أمين عام نقابة الأطباء، رئيس لجنة الاشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن عمليات التصويت تستمر بالانتخابات حتى الخامسة من مساء اليوم الجمعة.
وأكدت أن جميع اللجان انتظمت في عملها، وتستقبل الأطباء للمشاركة في عمليات التصويت.
ووحددت النقابة، 27 مقرا للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك مقرا فى عاصمة كل محافظة، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، باللجان الفرعية.
ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء، 16 مرشحا، بجانب 4 قوائم رئيسية، هى: هم: "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء".
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