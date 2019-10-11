لجنة انتخابات الأطباء: الإقبال على التصويت بالتجديد النصفى أكثر من المتوقع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن لجان التصويت بالمحافظات شهدت إقبالا كثيفا، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بشكل ونسب لم تتوقعها اللجنة، وفاق التوقعات.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللجنة لم تتلق أى شكاوى فى المحافظات، خاصة بعمليات التصويت، لافتا إلى أنه سيتم غلق باب التصويت فى الخامسة من مساء اليوم الجمعة، ولا يوجد أى نية حتى الآن لمد التصويت بعد ذلك.
وتشهد اللجان منذ صباح اليوم الجمعة إقبالا كثيفا من الأطباء للتصويت بالانتخابات، على مستوى المحافظات.
ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء، 16 مرشحا، بجانب 4 قوائم رئيسية، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت بالانتخابات حتى الخامسة مساء اليوم الجمعة.
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