شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يجتمع بكهنة ورهبان كنائس شمال فرنسا أثناء زيارته الرعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة بكهنة ورهبان إيبارشية باريس وشمال فرنسا بمقر المطرانية في منطقة درافي، وألقى قداسته كلمة روحية عن التكريس والخدمة.

شارك في الاجتماع أربعة من آباء الكنيسة إلى جانب الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، هم الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا وچنيڤ، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

تأتي زيارة قداسة البابا لفرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها يوم الأربعاء ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.

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الأنبا مارك أسقف باريس وتوابعها عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي في كنيستي شانتيه ودرافي مع خدام وشمامسة وكهنة الكنيستين من أجل تنسيق استقبال زيارة البابا تواضروس.

مصادر من الاجتماع، قالت إن الأسقف سوف يستقبل البابا تواضروس في المطار بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية في باريس وعدد من الآباء كهنة أوروبا الذين يرافقون البابا في رحلته بالإضافة إلى الوفد الكنسي الذى يترأسه البابا قادما من القاهرة.

بينما كشف الأنبا مارك أسقف باريس عن جدول زيارة البابا تواضروس الثاني لكنائس إيبراشية باريس إذ يصلي البطريرك القداس الإلهي صباح السبت المقبل في شانتيه وفي المساء يصلي العشية ويحضر اجتماعا بكنيسة درافي.