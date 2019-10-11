السكة الحديد تخصص أرقام ساخنة للإبلاغ عن بيع التذاكر بالسوق السوداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت هيئة السكك الحديدية أرقام خطوط ساخنة للإبلاغ عن بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء أو الادعاء الاختصاص بحجز تذاكر القطارات غير هيئة السكة الحديد وهي 01220008807 - 01220008806 - 01274422925 0225753555. وطالب هيئة السكك الحديدية المواطنين الابلاغ الفوري عن أي أشخاص أو شركات تقوم بالإتجار فى التذاكر بالسوق السوداء أو تدعي اختصاصها بحجز التذاكر غير هيئة السكة الحدي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها وإبلاغ السلطات الشرطية والقضائية.

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