شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مسرح الكاتدرائية يستضيف الحفل الختامي لمهرجان الأسر الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم أسقفية الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حفل ختام مهرجان الأسرات الجامعية "هلم نبني" اليوم الجمعة، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويشارك في الحفل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا موسي أسقف الشباب.

واحتفلت الأمانة العامة للأسر الجامعية بأسقفية الشباب بمهرجانها السنوي الذي يحمل شعار "هلم نبني" هذا العام، 28 يونيو الماضي، بمدرسة نوتردام بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة.

يعود تأسيس أسقفية الشباب إلى عام 1980م بيد البابا شنودة الثالث، الذي رأي حينئذ لضرورة تخصيـص أســقف لشباب الأقباط وبراعم الكنيسة القبطية، مـع جهاز من الآباء الرهبان، والمكرسـين، والمكرسات للاهتمام بالعمل المركزى فــى حقــل الشباب، فقد كان يؤمن بأهمية دور الشباب وأن الكنيسة بلا شباب هى كنيسة بلا مستقبل، فعيّن الأنبا موسى أسقفًا عامَا للشباب في 25 مايو عام 1980م، ليتولى خدمة الشباب فى الكرازة المرقسية فى مصر وبلاد المهجر، وحين اتسعت الخدمة فى أسقفية الشباب كانت الحاجة مُلحة لمن يساعد الأنبا الأسقف العام فى هذا العمل المتزايد يومًا بعد يوم، فاتجه فكر إلى الأب "يسطس البراموسى"، فطلبه من قداسة البابا شنودة الثالث لمعاونته فى عمل الأسقفية، فخدم فى حقل الشباب لمدة سنتين، ثم رشحه ليصير أسقفًا عام 1997م، ورسمّ باسم "الأنبا رافائيل" الأسقف العام ليخدم بأسقفية الشباب وحى كنائس وسط القاهرة، وأصبح الأنبا رافائيل بعد ذلك سكرتيرًا للمجمع المقدس.