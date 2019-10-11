شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مراهق فى حادث طعن مانشستر.. و"BBC": أحد المصابين الـ3 بحالة خطرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى مراهق بريطانى مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث طعن شهدته مدينة مانشستر البريطانية منذ قليل، فيما تواصل الشرطة جهودها للبحث عن الجانى.
وبحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، فإن المراهق البالغ من العمر 15 عاماً توفى خلال محاولة اسعافه فى موقع الحادث بمنطقة سترافورد برودواى، شرق لندن، فيما يتلقى مصاب آخر اسعافات عاجلة بمسنشفى شرق العاصمة البريطانية.
ونقلت الهيئة عن الشرطة قولها أنه لم يتم القبض على الجانى حتى الآن، مشيرة إلى أن أصدقاء ضحية ستراتفورد والمارين فى المنطقة قدموا الإسعافات الأولية لكنه توفي في موقع الحادث وتم إخبار عائلته.
فيما ذكر صديق القتيل، ويدعى كريس سول، إن صديقه تم طعنه على متن حافلة توقفت قرب مركز ستراتفورد للتسوق أو بعد وقت قليل من نزوله منها.
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