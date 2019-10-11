شكرا لقرائتكم خبر عن أساتذة طب أطفال: الالتهاب الرئوي المسؤول الأول عن الوفيات بين الأطفال تحت 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية وزارة الصحة؛ أطلقت 4 جمعيات طبية (الجمعية المصرية لطب الأطفال، وجمعية الجراحين المصرية، والجمعية المصرية للشعب الهوائية، والجمعية المصرية للأنف والجيوب الأنفية) «البرنامج المصري لإدارة مضادات العدوى، باعتباره الأول من نوعه في مصر، حيث يستهدف إنشاء إجماع علمي حول التوجيهات الخاصة بالتشخيص الصحيح والعلاج الأمثل لأنواع العدوى المختلفة، خاصة وأن المضادات الحيوية تمثل ركيزة أساسية في الرعاية الصحية.

من جانبه قال الدكتور شريف علي عبدالعال، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لطب الأطفال، إن الالتهاب الرئوي هو المسؤول الأول عن الوفيات بين الأطفال تحت سن 5 سنوات والتي يحدث أغلبها في الدول النامية، حيث أصيب به 900.000 طفل في 2017 وفقًا للإحصاءات. وتتكرر الإصابة بالمرض في مصر بمعدل طفل من كل 12 طفل خاصة خلال العام الأول من الولادة.

وقال الدكتور ثودوريسديموبولوس – المتخصص في الأمراض المعدية في شمال شرق أفريقيا، إن الطب الحديث تمكن من توفير أدوية للأمراض المختلفة، مثل مضادات العدوى، وأمراض الجهاز التنفسي، ومسكنات الألم، وأمراض المعدة والأمعاء، والأورام والبدائل الحيوية.

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وقال بيتر عفت، مدير القطاع الطبي، إن المضادات الحيوية ركيزة أساسية في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه ساندوز في علاج العديد من الأمراض المعدية، تعد المضادات الحيوية في غاية الأهمية لضمان سلامة المريض أثناء الإجراءات الطبية التي تتم داخل المستشفيات مثل عمليات زرع الأعضاء.

وقال الدكتور رضا حسين كامل، رئيس الجمعية المصرية للأنف والجيوب الأنفية، بأن: «اكتشاف المضادات الحيوية يعتبر الحدث الأكبر والاكتشاف الأعظم في ميدان الطب الحديث؛ فهي تقاوم البكتيريا وتساعد في الشفاء من كثير من الأمراض المعدية الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي وخاصة لدى الأطفال وكبار السن، بعد أن ظل من الأمراض المستعصية على مدى حقبة طويلة من الزمن. فقد كانت بعض أنواع العدوى التي تبدو الآن بسيطة، مثل التهاب اللوزتين، تسبب مضاعفات خطيرة، مثل قصور عضلة القلب أو تؤدي إلى بتر أحد أطراف الجسم، أما الالتهاب الرئوي فكان يحصد أرواح 30% من الأطفال، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية أن أمراض العدوى البكتيرية قد تؤدي إلى ارتفاع وفيات البالغين بحوالي 10 مليون حالة وفاة بحلول عام 2050 إذا لم يتم السيطرة عليها، أي أعلى من إجمالي عدد الوفيات جراء الأمراض المعدية على مستوى العالم في 2012 (9.5 مليون وفاة) منهم أكثر من 4 مليون في أفريقيا فقط».

وقال الدكتور عبدالمعطي حسين، نائب رئيس جمعية الجراحين المصرية ورئيس مجموعة عدوى المواضع الجراحية فإن مقاومة مضاد الميكروبات تعني عدم فعالية المضادات الحيوية ضد عدوى معينة؛ حيث تكتسب البكتيريا خاصية جديدة تحميها من المضاد الحيوي. ومن العوامل التي يمكن أن تساعد على منع أو تأخير ظهور مقاومة الميكروبات للأدوية هي التشخيص المبكر والسليم للعدوى والعلاج باستخدام مضاد الميكروبات المناسب بالجرعة المناسبة، والالتزام بمدة العلاج وتناوله وفقًا لإرشادات الطبيب. مضيفًا: «عدم التزام المرضى بالعلاج قد يؤدي إلى تكرار العدوى البكتيرية. ومن الضروري الانتباه إلى أن اختفاء أعراض المرض لا يعني بالضرورة أنه قد تم القضاء على كل الجراثيم، فقد تتسبب البكتيريا المتبقية في معاودة المرض من جديد.

وقال الدكتور عادل خطاب، نائب رئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية: «إن عدوى الجهاز التنفسي السفلي،تعتبر ثالث الأسباب الرئيسية للوفاة بعد أمراض القلب والمخ، حيث أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية بأن معدلات الوفاة الناجمة عن هذا النوع من العدوى تصل إلى 4.2 مليون حالة سنويًا، وهو ما يفوق معدلات الوفاة الناتجة عن الإصابة بكثير من الأمراض الأخرى، مثل الإيدز والسل والحمى الشوكية والتهاب الكبد الوبائي..

وأوضح «خطاب» أنه في مصر تعتبر هذه العدوى هي خامس الأسباب الرئيسية للوفاة عام 2017، وثالث أسباب الوفاة المبكرة، حيث يسجل مرض الالتهاب الرئوي في مصر معدلات وفاة تتجاوز معدلات سرطان الكبد وحوادث الطرق، ومن سلبياته التأثير على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة فضلاً عن تضرر اقتصاد البلاد نتيجة لانخفاض معدلات الإنتاج؛ إذ تشير التقديرات أن 50% من المرضى الذين يتم حجزهم في المستشفيات ويحتاجون لمضادات حيوية يعانون من الالتهاب الرئوي.