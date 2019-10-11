شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوجه بإنهاء مشكلات قرى التوطين في كلابشة وبشاير الخير على بحيرة ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان العميد أيمن رضا برئاسة لجنة ميدانية لتفقد قريتي كلابشة وبشاير الخير، وهما من القرى التابعة لمشروع العون الغذائي والواقعة على ضفاف بحيرة ناصرن حيث ضمت اللجنة الدكتور على حزين مدير المشروع ومسؤولي الطرق والزراعة والتضامن الإجتماعي والري، بالإضافة إلى رؤساء القرى.

وأوضح أيمن رضا بأن تعليمات محافظ أسوان لإيفاد هذه اللجنة الميدانية جاءت لتخفيف المعاناة عن الأسر المقيمة فيها والتي تواجه العديد من المشكلات نظراً لبعدها عن العمران بأكثر من 100 كم حيث سيتم العمل على تحسين حالة الطريق المؤدي لهذه القرى، لافتاً إلى أن مديرية التضامن الإجتماعي ستقوم أيضاً بصرف إعانات عاجلة لهذه الأسر لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية المطالب الجماهيرية طبقاً للإمكانيات المتاحة .