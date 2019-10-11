شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس حار غدًا.. والقاهرة «34» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهاراً لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبوره المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «22- 34»، الإسكندرية «22- 30»، قنا «25- 40»، الأقصر «26– 41»، وأسوان «29 – 42».